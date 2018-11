"O sa-i formulez doamnei ministru, luni, o solicitare sa ne lumineze, sa ne arate care este actul normativ, temeiul legal in baza caruia dumneai crede ca noi ar fi trebuit sa cerem voie Ministerului Sanatatii sa construim un spital la Sibiu. (...) In Ministerul Sanatatii exista un protocol incheiat intre un ministru al Sanatatii si Consiliul Judetean Sibiu pentru predarea unor studii si a unor proiecte pentru Spitalul Judetean Sibiu, acel protocol are numar de inregistrare, il voi prezenta presei, exista la Ministerul Sanatatii. (...) Acum, daca pentru un alt ministru PSD lucrurile ar trebui reiterate si adusa informatia la zi si ar trebui noi sa-i spunem din afara ministerului ce are dansa la acest moment in Ministerul Sanatatii, o sa facem si acest lucru, pentru ca pe noi ne intereseaza ca Sibiul sa aiba spital nou. Il va avea, cu sau fara sprijinul Ministerului Sanatatii", a afirmat presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean.

Ea a precizat ca exista acest protocol semnat cu Ministerul Sanatatii, dupa ce, vineri, ministrul Sorina Pintea declarase intr-o conferinta de presa, la Sibiu, ca nu exista un document la minister referitor la proiectul viitorului spital judetean.

Daniela Cimpean a explicat ca CJ Sibiu detine un singur teren pe care ar putea cladi un spital, si anume cel aflat aproape de zona industriala si aeroport, si a anuntat ca nu respinge propunerea liderului PSD Sibiu, ministrul Bogdan Trif, cu privire la construirea noului spital langa padure, pe un teren care acum apartine Ministerului Apararii Nationale.

"La acest moment, singurul teren despre care putem discuta ca se poate edifica un spital acolo este terenul de la aeroport si care intruneste toate conditiile legale pentru a se putea edifica o astfel de constructie. Avem depuse solicitari la DSP cu privire la anumite documentatii care trebuie facute. Deci, noi urmam parcursul legal pentru a edifica acest spital. (...) Insa, pentru a nu exista niciun fel de dubiu, ca am tine de un teren si nu am vrea sa beneficiem de sprijinul si sustinerea pe care le reclama de atata timp colegii nostri din Partidul Social Democrat, le-am lansat propunerea celor doi ministri, care au fost ieri la intalnire, ca in 30 de zile - ca domnul Trif spunea de 24 de ore in care acel teren poate sa ajunga in proprietatea Consiliului Judetean - sa ne aduca extrasul CF, in care sa arate ca terenul acesta este in proprietatea Consiliului Judetean si, fara nicio problema, putem atunci lansa, eventual, o dezbatere cu privire la locatia care poate fi aleasa pentru construirea spitalului judetean. Pana atunci, nu avem despre ce sa discutam, nu este un subiect cu privire la alegerea locatiilor", a explicat Daniela Cimpean.

Social-democratii propun ca noul spital clinic judetean de urgenta sa se faca la periferia municipiului Sibiu, langa Padurea Dumbrava, pe un teren care in prezent apartine Ministerului Apararii Nationale, potrivit unui comunicat de presa remis, sambata, AGERPRES.

"Exista posibilitatea amplasarii noului spital pe Calea Poplacii, unde MApN si-a manifestat disponibilitatea de a trece in proprietatea Ministerului Sanatatii si/sau a autoritatilor publice locale o suprafata de teren suficienta pentru construirea spitalului. Locatia de aici este langa padure, nu se compara cu cea propusa de PNL, adica langa zona industriala si in apropierea gropii de gunoi", a declarat presedintele PSD Sibiu, Bogdan Trif.

Locul pe care va fi construit viitorul spital clinic judetean de urgenta din Sibiu va fi decis in urma unei analize pe care o vor face specialisti din Ministerul Sanatatii, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Sorina Pintea.

In prezent, administratorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, singurul de acest fel din judet, a decis printr-o hotarare adoptata de toti consilierii ca viitorul spital sa se construiasca la periferia municipiului resedinta, langa zona industriala, autostrada A1 si Aeroportul International. Spitalul, care deserveste pacienti din judetul Sibiu, Alba, Hunedoara, Valcea si Brasov, se afla in centrul istoric al Sibiului, insa este format din mai multe cladiri, unele mai vechi de un secol. A fost renovat si modernizat, dar inca mai sunt sectii care nu corespund standardelor, potrivit ministrului Sanatatii, Sorina Pintea.