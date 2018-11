”Va informam ca exista «Teleorman Leaks». O valiza cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces cand au perchezitionat fizic si informatic sediul firmei, anul trecut, a fost gasita in zona rurala din Teleorman, de catre un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat in contact cu o sursa Rise Project din judet”, este mesajul postat, sambata seara, de Rise Project, pe pagina de Facebook si intitulat #Teleormanleaks.

Potrivit notitei de pe Facebook, valiza ar contine ”un hard negru in care a fost salvat tot continutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la Tel Drum”, dar si mii de facturi, contracte, bilanturi, devize, procuri, acte constitutive de firme-fantoma, extrase de cont, ordine de plata, scrie News.ro.

In plus, ar exista in valiza ”documente personale ale unor interpusi”, rapoarte de audit, tabele contabile, 14.800 de fotografii si video de la evenimentele companiei, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discutii - majoritatea provenind din backup-ul mai multor telefoane.

De asemenea, potrivit Rise Project, ar exista in valiza 54.710 mailuri si atasamentele de pe adresa de serviciu, dar si o agenda cu aproape o mie de numere de telefon.

”Agenda cu 980 de numere de telefon stranse in ultimii ani: «Basescu», «Hrebe», «Dancila», «Banicioiu», «Pieleanu». Unul se remarca, scris cu pauza intre majuscule: «L I V I U»”, se mai arata in mesajul postat de Rise Project.

In plus, in valiza s-ar afla copii ale unor ducmente personale ale familiei Dragnea, Rise Project publicand o copie a diplomei de Bacalaureat a lui Dragnea N.L. Valentin Stefan.