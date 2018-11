"Un barbat in varsta de 53 de ani, din Biliesti, a cazut de pe acoperisul bisericii din Radulesti, comuna Vinatori, si a decedat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, inspectorul principal Catalina Murariu.

Acesta a fost preluat de ambulanta care se indrepta spre locul interventiei din masina unor persoane care au incercat sa il transporte mai repede la UPU.

Martorii spun ca barbatul lucra la acoperisul bisericii. Decesul sau nu a fost raportat ca accident de munca.

In cauza s-a intocmit dosar penal pentru moarte suspecta. Politistii efectueaza in continuare cercetari, in vederea stabilirii cu exactitate a celor intamplate si luarii masurilor legale ce se impun.