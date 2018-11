Fostul finantator al Clubului Dinamo Cristian Borcea a fost adus vineri seara la sediul DIICOT, unde a fost audiat mai multe ore, dupa care procurorii au decis ca el sa fie cercetat in libertate, sub control judiciar pe cautiune.

DIICOT sustine ca, in intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a actionat coordonat, pe doua circuite fictive, in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinta sustragerii de la plata unor taxe si impozite catre bugetul de stat) si spalarii sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Grupul infractional a fost constituit de catre Vitalie Burca, Dmitry Grigoryev (fost vicepresedinte si chief financial officer la Rompetrol Group) si Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinita, printre altii, de Zhakenov Askar (fost chief information officer la Rompetrol Group).