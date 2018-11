Audierea lui Borcea vine dupa ce locuinta sa a fost perchezitionata timp de mai multe ore de catre procurori, informeaza Agerpres.

DIICOT sustine ca, in intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a actionat coordonat, pe doua circuite fictive, in scopul inregistrarii in contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinta sustragerii de la plata unor taxe si impozite catre bugetul de stat) si spalarii sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestari servicii, comision, achizitii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Grupul infractional a fost constituit de catre Vitalie Burca, Dmitry Grigoryev (fost vicepresedinte si chief financial officer la Rompetrol Group) si Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinita, printre altii, de Zhakenov Askar (fost chief information officer la Rompetrol Group).

In acest mecanism evazionist au fost implicati si reprezentantii unor societati beneficiare (care aveau relatii contractuale cu firme din grupul Rompetrol), printre care si Cristian Borcea.

Acestia sunt suspectati ca, prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau, au incheiat in scop evazionist contracte fictive printr-un circuit de tranzactionare, disimuland transferul banilor, care ulterior (din dispozitia lui Dmitry Grigoriev, Sergey Vassilyev si Vitalie Burca) erau rulate succesiv "in cascada" prin alte circuite financiare fictive, in scopul spalarii si in final al obtinerii sumelor respective.

In urma verificarilor efectuate de DIICOT a rezultat ca societatile comerciale controlate de catre Vitalie Burca, Dmitry Grigoryev si Sergey Vassilyev, care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantoma, ar fi facturat in mod fictiv anumite achizitii si prestari servicii si catre alte societati comerciale.

In lantul evazionist ar fi fost folosite pe mai multe paliere societati comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantoma, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societati, in scopul spalarii acestora.

Prejudiciul in acest caz se ridica la aproximativ 40 milioane de lei.