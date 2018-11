"Am ajuns impreuna la concluzia ca in timpul jocului nu se schimba regulile. De aceea, in acest an scolar, nu se aplica nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte. In acest an scolar, in clasa a VIII-a sunt inscrisi 181.000 de copii, iar in clasa a XII-a sunt inscrisi 154.000 de copii. Acestia vor sustine Evaluarea Nationala si Bacalaureatul in aceleasi condidii ca in anul scolar trecut. Nu se aplica nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte. Modelele de subiecte vor fi postate pe site-ul Ministerului Esucatiei in aceasta seara, in asa fel incat, aat copiii, cat si cadrele didactice sa poata lua la cunostinta despre modul in care trebuie sa se pregateasca", a declarat, vineri, Rovana Plumb, dupa intalnirea cu reprezentantii profesorilor, parintilor si elevilor, potrivit News.ro.

Rovana Plumb a spus ca discutiile au fost constructive si spera ca se vor lua ”deciziile cele mai bune pentru ceea ce inseamna educatie in Romania”.