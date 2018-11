Procurorii din cadrul DNA - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor articolului 483 Cod procedura penala, cu acord de recunoastere a vinovatiei, in cazul lui Stefan Gabriel Dascalu cu privire la infractiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, daca aceste actiuni au avut drept scop obtinerea pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut ca Stefan Gabriel Dascalu, in calitate de cadru universitar la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" si persoana care a participat la elaborarea subiectelor la disciplina Combaterea criminalitatii organizate pentru sesiunea de licenta din iulie 2017, la data de 3 iulie 2017, cu o zi inainte de derularea examenului, ar fi dat la doi studenti subiectele ce urmau sa se regaseasca in grilele de la materia de specialitate, informatii ce aveau caracter nepublic la momentul furnizarii si pe care cele doua persoane le-au transmis colegilor de grupa.

"Ca urmare, 30 din cei 32 de studenti care au participat la examenul de licenta la specialitatea respectiva au obtinut astfel un folos necuvenit constand in obtinerea notei 9,70 la examen si promovarea examenului de licenta", explica anchetatorii.

Potrivit DNA, in prezenta avocatului, Stefan Gabriel Dascalu a declarat expres ca recunoaste comiterea faptei retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de 2 ani calculat de la data ramanerii definitive a hotararii instantei sesizate cu prezentul acord.

De asemenea, arata procurorii anticoruptie, Dascalu va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 3 si Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare pe o perioada de 60 zile lucratoare.

Dosarul lui Stefan Gabriel Dascalu, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei, au fost trimise la Tribunalul Bucuresti, informeaza DNA.