In urma cercetarilor a rezultat ca persoanele in cauza ar fi procurat substantel psihoactice de pe diverse site-uri, iar apoi substantele psihoactive ar fi fost prelucrate prin amestecarea cu diversi solventi si impregnate pe fragmente vegetale. Aceste substante susceptibile a avea efect psihoactiv ar fi fost vandute in randul tinerilor din Caransebes, Resita si Otelu-Rosu.

Au fost puse in aplicare nu mai putin de 12 mandate de aducere emise pe numele membrilor gruparii.

"In urma perchezitiilor, au fost descoperite 150 de grame de substanta psihoactiva in stare pura (ce putea fi folosita la prepararea a peste 1.000 de doze), doze pregatite pentru vanzare si bunuri folosite la prepararea drogurilor si a substantelor psihoactive. Activitatile s-au desfasurat cu sprijinul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Caras-Severin si al Gruparii Mobile de Jandarmi Timisoara", se arata intr-un comunicat IGPR.