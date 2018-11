Daca prioritizezi si te axezi pe eficienta, poti schimba impresia pe care o lasa casa ta intr-un timp record. Iata cateva sugestii care iti pot fi de folos atunci cand trebuie sa faci curatenie in 15 minute sau chiar mai putin:

Ocupa-te de podele

Decide care sunt activitatile la care poti sa renunti

Daca podelele nu sunt curate, atunci va trebui sa te ocupi rapid de ele. Nu vrei sa fii pus in situatia in care musafirii sa simta firmituri sau mizerie sub talpi atunci cand merg prin casa. Aspira rapid zonele la care au acces musafirii. Daca printre acestea e inclusa si bucataria, ideal ar fi sa dai cu mopul. Bineinteles, daca nu esti atent, curatarea podelelor iti poate lua tot timpul pe care il ai la dispozitie. Ca sa scurtezi durata curatarii, alege un aspirator potrivit pentru astfel de situatii. Spre exemplu, multe persoane considera ca e mai rapid sa foloseasca un aspirator de mana.Oricat de repede te misti, nu vei avea timp sa le faci pe toate. Daca alegi o activitate care iti consuma mult timp, risti ca musafirii sa ajunga la usa, iar locuinta ta sa fie in continuare dezordonata. De aceea, e important sa elimini activitatile care iti consuma timp, dar care nu au un impact mare. Daca ai sters praful cu cateva zile in urma, nu e cazul sa repeti operatiunea. In plus, probabil nu vei avea timp sa cureti geamurile si oglinzile din casa.

Nu incerca sa ascunzi toate obiectele. Atunci cand nu sunt la locul lor, cartile, revistele si jucariile pot da personalitate unei locuinte si pot fi un bun punct de inceput pentru o conversatie, potrivit RD. Nu in ultimul rand, in cazul in care casa e foarte dezordonata, axeaza-te pe zona in care vor sta musafirii. Nu pierde timpul cu aranjarea dormitorului daca oaspetii tai nu vor intra in camera.

Fa ordine in mod eficient

Continua cu retusuri, atat cat este posibil

Aprinde o lumanare parfumata sau foloseste un parfum de camera.

Sterge blatul din bucatarie cu o laveta si o solutie de curatare.

Arunca gunoiul.

Asigura-te ca la toaleta sunt prosoape curate si suficienta hartie igienica.

Spala vasele murdare ramase in bucatarie.

Aranjeaza pernele, paturile si cuverturile.

Sterge oglinzile.

Curata suprafetele din baie (chiuveta, robineti, polite).

Strange toate lucrurile care nu sunt la locul lor intr-un recipient incapator. Astfel, economisesti timp cand le pui la locul lor. In plus, daca te grabesti foarte tare, pune-le intr-o camera inchisa; le poti aranja la loc mai tarziu, atunci cand musafirii au plecat. Poti folosi cate un recipient de plastic pentru lucrurile din fiecare camera. Daca amesteci lucrurile din bucatarie cu cele din living, acestea nu vor fi la fel de rapid de sortat. Totodata, atunci cand faci ordine, e eficient sa ai la indemana si un cos de gunoi.In functie de timpul ramas si de cat de ordonata e locuinta ta in acel moment, poti continua curatenia cu diferite activitati rapide. Iata cu ce activitati te poti ocupa pana ajung musafirii: