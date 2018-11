"Spitalele regionale de la Cluj, Iasi si Craiova = proiecte strategice distruse de prostia si hotia celor care ne conduc!

Update - acum am aflat ca si Autostrada Iasi - Tg Mures va fi abandonata!!! Sigur ca Brasov - Bacau este importanta dar renegocierea Master Planului aprobat de Comisia Europeana in 2014 va lua cel putin doi ani ( in 2019 vine o noua Comisie Europeana) - deci pana in 2020 nu putem nici macar sa incepem procedurile pentru oricare dintre aceste autostrazi!

Am fost foarte fericit in 2015 cand am reusit sa includem in Acordul de Parteneriat cu UE finantarea celor 3 spitale regionale : Cluj, Iasi si Craiova / 150 milioane de euro merambursabili de la Comisia Europeana - 100 milioane cofinantare de la Guvern si 50 milioane de la autoritatile locale ( care urmau sa puna la dispozitie terenul si utilitatile).

In 2016 puteau fi facute studiile si pornita licitatia - in 2017 incepeau lucrarile si in 2020 erau gata de functionare! Daca se ocupau in continuare oameni seriosi - nu incompetenti si talhari!

In 2016 Guvernul nu a facut nimic - in 2017 nimic - in 2018 Darius Valcov a anuntat ca nu vrea bani europeni si le face in parteneriat public privat / iar zilele trecute Guvernul a cerut Comisiei Europene sa le treaca la finantare pe Bugetul 2021-2027!!! Adica la Sfantul Asteapta!

Vorbim zilele acestea cu amaraciune despre ce puteau si nu puteau sa faca doctorii din Romania in cazul tragediei de la Colectiv - ce poate fi mai important decat sa faci 3 spitale noi in 3 zone diferite din tara ( cu bani europeni nerambursabili)!!



Dar Guvernul are bani pentru alte lucruri : salarii si pensii din imprumuturi ca sa pacaleasca oamenii pana la alegeri!



Si aflam ca in 2018 pana in Septembrie am cheltuit mai mult fata de 2017 cu 10 miliarde de lei!!!



Sa nu credeti minciunile oamenilor lui Dragnea care spun ca doar studiile de fezabilitate costa 200 milioane de euro - doar daca sunt facute de Teldrum poate! Conform datelor oficiale ale Bancii Europene de Investitii studiul costa 1,8 milioane - nu 100!!!! Spitalele au studii standard ( s-au facut sute in Europa - pretul cladirii difera doar in functie de numarul de paturi) ; aceste studii se includ la licitatie in proiectul tehnic si executie! Au gasit aceasta scuza idioata cu ii care mint la televizor pe cei putini si naivi care mai pot fi pacaliti!

Am inceput proiectul spitalelor regionale ca lider al PSD - il voi pune in practica din pozitia de lider ProRomania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.