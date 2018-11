Potrivit directorului Institutului de Medicina a Somnului din Mexic, o persoana poate pierde pana la doua ore de somn pe noapte cu aceasta afectiune, care, daca nu este tratata la timp, poate afecta sistemul imunitar.

"Este o problema careia nu i se acorda de obicei importanta si, de fapt, in 98 % dintre cazuri se intervine cu intarziere, cand deja trebuie apelat la un pneumolog", a precizat Haro Valencia.

In opinia specialistului, tusea este un simptom pe care orice persoana l-a experimentat intr-un moment al vietii si avand in vedere ca este o afectiune comuna nu i se acorda importanta necesara, scrie Agerpres.

El a explicat insa ca tusea este strans legata de problemele de somn care impiedica o persoana sa adoarma, sau care intrerupe continuitatea somnului, afectandu-i calitatea.

Potrivit lui, tusea este un reflex protector si defensiv a carui actiune asigura indepartarea mucusului sau a substantelor rezultate din infectia laringelui, a traheii sau a gatului si se caracterizeaza ca tuse uscata (neproductiva), sau productiva cu expectorare de flegma sau sange.



"Tusea nu este un lucru normal si de multe ori aceasta problema ii face pe oameni sa sforaie, deoarece tesuturile din jurul gatului se maresc si astfel trecerea aerului se face cu dificultate, ceea ce arata ca exista o problema respiratorie", a explicat Haro Valencia.

Potrivit lui, in Mexic una din trei persoane sufera de tulburari de somn si peste 60 % din cazuri sunt legate de probleme respiratorii. De aceea, a explicat expertul, este importanta igiena somnului care de multe ori este afectata de tusea nocturna.



"O persoana are nevoie in medie de 15 minute ca sa adoarma, insa tusea poate prelungi aceasta perioada de veghe, sau poate afecta continuitatea somnului, care, odata intrerupt, nu mai are aceeasi calitate", a precizat Haro Valencia.

El a subliniat ca aceasta problema trebuie tratata cu atentie, de preferinta cu un antitusiv in combinatie cu un expectorant.