"Cred ca ar trebui sa ne revenim si sa vedem de unde a plecat totul, de la faptul ca Toader a facut o evaluare a lui Lazar, in care a inclus insinuant o acuzatie ca Lazar l-ar fi santajat pe presedinte sa il numeasca procuror general, lucru care s-a dovedit a fi fals. De aici trebuie plecat. Ministrul Justitiei a utilizat o informatie falsa ca sa revoce procurorul general si acum ministrul da din colt in colt si spune ca nu a fost o greseala. Inseamna ca a fost premeditare.

Ceea ce se intampla acum este rezultatul unei decizii dubioase date de Curte asta vara, consecinta este ca Toader a luat de buna decizia si chiar a crezut ca poate sa faca orice cu procurorul general. Tudorel Toader nu isi poate controla psihicul, avem de-a face cu o rafuiala personala cu Lazar.

Ar fi foarte grav daca Toader stia ca un alt Lazar a semnat ordinul de clasare si a lansat asta in spatiul public. Asta e de neconceput, acel om trebuie sa plece imediat, pentru ca devine pericol public.

Se poate face o astfel de greseala cand te ia de cap, pentru ca ti-a dat CCR puteri discretionate. Toader s-a purtat ca un ziarist incepator: prinde un subiect, nu il mai verifica si ii da drumul in spatiul public.

Putea sa il cheme la cafea pe Lazar, poate il ajuta sa vada ce greseala face. Trebuie ca Toader sa isi asume aceasta prostie, sa isi ceara scuze sau sa plece, pentru ca nu mai are cum sa scape cu fata curata din aceasta greseala.

Sa fim seriosi, Iordache si Toader au fost complici in maniera in care au fost adoptate Codurile penale, cat sa isi asume in asa fel incat responsabilitatea sa fie cat mai disipata. Ce spune acum Florin Iordache este un simplu joc politic, o face la imboldul lui Dragnea, care nu mai e multumit de felul in care Tudorel Toader ii serveste interesele", a spus Liviu Avram, la Digi24.