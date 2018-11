Cum faci cele mai reusite poze pentru Instagram: 3 sfaturi si 6 reguli esentiale pentru fotografii iesite din comun

O fotografie reusita face cat o mie de cuvinte, spune o vorba veche de mai bine de 100 de ani, insa la fel de adevarata in 2018 pe cat era in 1911. Mai ales in lumea retelelor sociale, acolo unde multa lume isi petrece mare parte din timpul liber, o fotografie se masoara nu in cuvinte, ci in like-uri si aprecieri.