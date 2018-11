Barbatii sunt ceva mai activi decat femeile atunci cand ne referim la cumparaturile realizate online cel putin o data pe luna: 59% / vs / 52%. Analizand comportamentul online de cumparare in functie de educatie, constatam ca persoanele cu educatie superioara fac cumparaturi online cel putin o data pe luna in procent de 61%, in timp ce cele cu un un nivel mediu si sub-mediu de educatie, in procent de 50%.

„Atat femeile, cat si barbatii cu educatie superioara au un comportament online de cumparare similar”, afirma Julien Zidaru, Managing Partner EXACT Business Solutions. “Nu acelasi lucru se poate spune insa despre barbatii si femeile cu educatie medie si sub-medie, acestea din urma facand cumparaturi online cel putin o data pe luna in procent de 44%, cu 12% mai putin fata de barbatii apartinand aceleiasi categorii (56%)”, adauga Julien Zidaru.

Raportandu-ne de aceasta data la varsta publicului supus spre analiza, nu se constata diferente semnificative pe segmente de varsta, comparativ cu media nationala (55%). Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18-30 de ani cumpara online cel putin o data pe luna in procent de 58%, in timp ce persoanele cu varsta cuprinsa intre 31-45 si 46-65 de ani, in procent de 55% si, respectiv, 53%.

Potrivit unui comunicat remis 9am, bucurestenii sunt cei mai activi pe internet atunci cand ne referim la online shopping, 62% cumparand cel putin o data pe luna. Nici romanii din mediul rural nu se lasa mai prejos, 1 din 2 persoane alegand acest mediu pentru a face achizitii.

Informatiile sunt parte a celui de-al doilea val al studiului „Digital ®Evolution: Connected Consumer Monitor”, realizat de EXACT Business Solutions in luna iunie 2018. Universul cercetarii a fost reprezentat de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, rezidente in mediul urban si rural si utilizatoare de internet. Volumul esantionului a fost de 1051 respondenti. Acestia au fost selectati din panelul EXACT Business Solutions, care contine peste 50.000 de respondenti, chestionarul fiind administrat online.