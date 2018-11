Copiii conceputi de tati mai in varsta au fost cu 20,2 grame mai usori la nastere si au prezentat un risc cu 14% mai mare de greutate mica la venirea pe lume (2,5 kilograme) in comparatie cu cei conceputi de tati cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani, se arata in studiul publicat in British Medical Journal (BMJ).

De asemenea, bebelusii ai caror tati aveau cel putin 45 de ani prezentau un risc cu 14% mai mare de internare la o unitate neonatala de terapie intensiva. Totodata, acestia au venit pe lume, in medie, cu 0,12 saptamani mai devreme si aveau un risc cu 14% mai mare de a fi prematuri in comparatie cu cei conceputi de tati mai tineri, potrivit concluziilor cercetarii.

O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Stanford din California a evaluat date prelevate de la 40.529.905 copii nascuti vii in Statele Unite intre anii 2007 si 2016, scrie Agerpres.

Cercetatorii au subliniat importanta studiului precizand ca acesta ofera informatii rare cu privire la impactul pe care il poate avea varsta tatalui asupra copilului in conditiile in care femeile sunt de multi ani incurajate sa nu amane aducerea pe lume a bebelusilor din cauza riscurilor asupra sanatatii si a complicatiilor medicale.

Desi riscurile absolute asociate conceperii copiilor de tati mai varstnici raman scazute, descoperirea ''subliniaza importanta'' includerii datelor referitoare la barbati la momentul investigarii implicatiilor la nivelul sanatatii publice a cresterii varstei parentale.



''S-a estimat ca un numar semnificativ a acestor urmari negative la nastere pot fi prevenite daca tatii mai varstnici au ales sa aiba copii inainte de 45 de ani'', se arata in raport.

''Riscurile asociate cu varsta parentala avansata ar trebui incluse in discutiile privind planificarea familiala si la sedintele de consiliere (pentru sanatate) reproductiva''.