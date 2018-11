Cu toate acestea, cei inalti nu trebuie sa isi faca griji peste masura, subliniaza cercetatorii. De fapt, inaltimea nu este nici pe departe factor principal in ceea ce priveste riscul de cancer.

Studiul, realizat de o echipa de cercetatori americani si publicat miercuri in revista Proceedings of Royal Society B, a examinat date colectate din Statele Unite, Europa si Coreea de Sud. Acestia estimeaza ca riscul de a fi afectat de cancer, fie ca este vorba despre un barbat sau o femeie, se mareste cu 10% la fiecare crestere in inaltime cu 10 centimetri.

Aceasta ipoteza este in seria celor exprimate de multe alte studii anterioare, printre care si o cercetare publicata in 2015.

In ultimii ani, cercetatorii au presupus ca marirea riscului poate fi cauzata de anumiti hormoni implicati in procesul de crestere. Noul studiu avanseaza o ipoteza mai simpla: riscul de cancer creste odata cu inaltimea, intrucat cu cat numarul de celule este mai mare, cu atat mai mult cancerul are ocazia sa se dezvolte, scrie Agerpres.



"Acest lucru inseamna ca riscurile sunt innascute si nu pot fi reduse", a declarat pentru AFP cercetatorul principal al studiului Leonard Nunney, de la Universitatea din California, Riverside.

Potrivit lui, surplusul de riscuri in cazul persoanelor inalte vizeaza in special o forma de cancer de piele, melanomul.

Pe de alta parte, riscul de cancer de stomac, cavitatea bucala, iar, in cazul femeilor, de cel de col uterin nu pare sa depinda de inaltime.

Inaltimea unei persoane este determinata in mare masura genetic, dar, potrivit lui Nunney, anumiti factori legati de modul de viata din perioada copilariei pot de asemenea influenta.

In ciuda concluziilor studiului, persoanele inalte nu trebuie sa intre in panica: cresterea riscului odata cu inaltimea "este un efect statistic, relativ limitat in cazul celor mai multi oameni", afirma cercetatorul.

Principalii factori de risc pentru cancer sunt fumatul, obezitatea si lipsa activitatilor fizice.