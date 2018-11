Cutremurul s-a produs la ora 04.33, la o adancime de doar 4 de kilometri.

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul s-a produs in apropierea oraselor Negresti (16 km), Vaslui (19 km), Iasi (43 km), Birlad (51 km), Husi (54 km).

Cel mai puternic cutremur inregistrat in acest an, cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter, s-a produs duminica, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.