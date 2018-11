O alimentatie buna pentru caini trebuie sa nu provoace probleme digestive, sa ofere energie si sa faca blana lucioasa si ochii sa straluceasca. Pentru a evita orice fel de probleme si a asigura cainelui o alimentatie sanatoasa, multe persoane opteaza pentru hrana uscata pentru caini.

Iata cateva lucruri care de pot ajuta sa alegi hrana potrivita pentru cainele tau:

1. Tine cont de varsta cainelui, activitatea, rasa si starea lui reproductiva

Caracteristicile fizice, comportamentul si sanatatea fizica a cainelui tau sunt extrem de importante atunci cand alegi o hrana adecvata. Puii si mamele care alapteaza necesita mai multe calorii pe zi, in timp ce animalele de companie mai mature necesita mai putine calorii. In mod similar, rasele foarte active necesita mai multe calorii decat cainii obisnuiti. Astfel, tipul si cantitatea hranei vor ajuta cainele sa evite problemele de sanatate provocate de obezitate.

Unii producatori de hrana pentru caini realizeaza alimentatia special pentru anumite rase, in timp ce cei mai multi producatori fac distinctia doar intre cainii de rasa mica si cei de rasa mare (dimensiunea boabelor).

2. Invata sa citesti pe ambalaje

Indiferent daca faci cumparaturi de la mall sau de la un petshop online, trebuie sa stii ca, in mod normal, indicatiile de pe cutiile cu hrana pentru caine contin un cod legat de cat de multa proteina se gaseste in alimente. Conform Food and Drug Administration, denumirile simple precum „carne de vita pentru caini" sau "hrana pentru pisici" indica faptul ca proteina enumerata cuprinde 95% din produsul total, fara a include continutul de apa. Cu apa adaugata, rezultatele ajung la un procent necesar de 70%.

Daca vedeti pe cutie expresia "cu branza" sau "cu somon", alimentul respectiv trebuie sa contina doar 3% din ingredientul respectiv. Daca pe ambalaj se precizeaza „aroma de carne de vita" sau "aroma de pui", trebuie sa stii ca sunt doar urme de carne de vita sau de pui, atat cat cainele tau sa detecteze gustul.

3. Invata sa citesti ingredientele

Alege un produs alimentar cu carne sau avand carnea ca prim ingredient. Cainii sunt omnivori si numai in situatii extreme (cum ar fi alergii foarte grave) ar trebui sa fie hraniti cu hrana vegetariana.

"Carnea" din hrana pentru caini poate include muschii scheletici ai unui animal, precum si tesuturile din inima, diafragma si esofag, printre altele. Poate include si grasime si cartilaje, la fel ca si carnea destinata consumului uman. Daca pe ambalaj scrie „produs pe baza de carne”, inseamna ca mancarea poate include plamani, rinichi, creier, sange, oase si multe altele.