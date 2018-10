Directorul medical al Spitalului Cuza Voda din Iasi, Bogdan Doroftei, a declarat pentru Agerpres ca bebelusul, un baiat care, desi a fost nascut la termen, avea la nastere sase degete la maini si la picioare, malformatii la nivelul gurii si inimii.

"Copilul a fost nascut la Botosani, dar a fost transferat la noi pe 29 octombrie. La nastere avea o greutate de 2.200 de grame si prezinta cateva malformatii din care unele sunt severe. Colegii mei neonatologi opineaza pentru o cauza genetica, suspiciunea fiind o trisomie 13 sau sindrom Patau (n.r. - o boala cromozomiala care se manifesta prin prezenta unui cromozom in plus la perechea 13). E o boala foarte rara si se intalneste preponderent la persoane de sex masculin. Copilul are si o malformatie care se cheama velo palato schizis (n.r. - anomalie congenitala caracterizata printr-o despicatura la nivelul palatului dur si al valului palatin), dar nu este o malformatie care sa ii puna viata in pericol. In momentul de fata are detectata o malformatie la cord care impiedica oxigenarea completa a sangelui. Din acest motiv este si pe suport ventilator", a declarat medicul Bogdan Doroftei.

Medicul a declarat ca rezultatele testelor genetice vor fi aflate peste cateva zile.

"Prognosticul este foarte rezervat. Nu putem spune care sunt sansele de supravietuire", a declarat dr. Bogdan Doroftei, directorul medical al Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi.

Copilul a fost nascut in cursul acestei saptamani la Spitalul Judetean Botosani, mama, o femeie in varsta de 31 de ani, avand acasa alti trei baieti.