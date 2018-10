"Felicit Romexpo, liderul industriei romanesti de targuri si expozitii, pentru modul in care, si in acest an, a reusit sa imbine traditia cu experienta si calitatea la standarde internationale, in beneficiul expozantilor, al consumatorilor si al agriculturii romanesti.

Forta unor evenimente precum INDAGRA demonstreaza ca este pe deplin justificata increderea in capacitatile intreprinzatorilor de a valorifica potentialul imens de care beneficiaza Romania in agricultura.

Sunt convins ca, prin asemenea targuri si expozitii, Romania devine un hub regional important pentru sectorul agricol si pentru piata de profil.

In ultima perioada, sunt dezbatute intens, la nivel european, provocarile viitorului in agricultura. Sunt vizate noi abordari - distribuirea mai echitabila a platilor directe, ambitii mai mari legate de mediu si schimbarile climatice, dar si preocupari esentiale pentru cercetare si inovare in agricultura.

Sa nu uitam ca Romania va avea responsabilitatea, in perioada urmatoare, de a coordona stabilirea noii Politici Agricole Comune. Va invit, pe toti cei care cunoasteti realitatile din agricultura, sa va implicati activ in acest proces.

Cu totii ne dorim o crestere a performantelor in agricultura, in zootehnie, in industria alimentara. Fermierii si intreprinzatorii din sectorul agricol investesc continuu in cresterea competitivitatii si adaptarea la exigentele pietei. Tocmai de aceea, ei asteapta o gestiune responsabila, din partea statului, a problemelor sau situatiilor de urgenta care tin de competenta autoritatilor nationale.

In acest sens, era imperativ pentru Romania sa se fi reusit prevenirea pestei porcine africane, fenomen care s-a extins agresiv si necontrolat. In ciuda precedentelor si a avertismentelor, situatia ne-a gasit nepregatiti, inca o data, in fata celui mai grav flagel cu care s-a confruntat zootehnia romaneasca in ultimii ani.

Sper, pentru viitor, ca aceasta va fi o lectie invatata, care va conduce la actiuni si decizii responsabile, astfel incat pagubele sa fie evitate iar resursele bugetare sa fie alocate nu pentru despagubiri, ci pentru investitii.

Am insistat in mai multe randuri asupra importantei competitivitatii externe a sectorului nostru agro-alimentar. In ultimii ani, deficitul comercial s-a adancit tot mai mult, cea mai semnificativa influenta provenind, ca si anul trecut, din comertul cu carne si produse din carne si cel cu legume si fructe. In plus, la nivelul produselor alimentare, importurile au depasit exporturile pentru toate categoriile.



Asa cum am mai spus, nu este suficient doar sa producem, adica sa avem recolte bune. Este esential sa si cream, sa generam valoare adaugata ridicata. Aceasta inseamna sa avansam pe lantul procesarii, pentru noi oportunitati de piata si exporturi mai valoroase. Doar asa putem inversa evolutia actuala, bazata pe importuri mari de produse agroalimentare.

Avem nevoie, in acest sens, sa promovam in continuare, in mod inteligent, produsele traditionale atestate, care sa devina o carte de vizita autentica pentru potentialul agriculturii noastre.



Consider ca politicile de sprijin pentru agricultura si pentru dezvoltarea satului romanesc trebuie sa se bazeze, tot mai mult, pe aportul tinerilor. Atragerea tinerilor catre agricultura, dar catre o agricultura moderna, ghidata de inovatie si tehnologie, ar putea fi motorul de crestere al acestui domeniu esential.

Astfel, incurajez dezbaterile unde fermierii, agricultorii, specialistii cauta sa identifice solutii concrete la provocarile si oportunitatile existente. Incurajez formularea de politici alternative care sa fie propuse autoritatilor. O schimbare cu adevarat sanatoasa vine din interiorul agriculturii, de la oamenii dedicati acesteia, nu neaparat din afara ei. Agricultorii sunt oameni de nadejde, oameni hotarati si harnici, care pun suflet in munca lor.

Va felicit pentru consecventa si determinarea eforturilor dumneavoastra!

Va urez succes si declar deschis Targul International INDAGRA – 2018!", arata Administratia Prezidentiala.