"Sunt de multi ani in politica si ma lupt, aproape in fiecare zi, cu gastile care vor sa puna mana pe justitie, sa controleze statul, sa puna mai presus de lege potentatii societatii. Am sustinut si voi sustine o justitie independenta, dar si functionala. Din nefericire, pentru cei de la Colectiv, justitia e moarta, nu imparte dreptatea, nu-i condamna pe vinovati. Pentru cei de la Colectiv, dar si pentru cei apropiati lor, justitia nu a existat! Si prin asta este partasa la crima. Cum este posibil ca la trei ani procesul celor vinovati sa fie tot in faza incipienta? Nimeni sa nu fi platit pentru indolenta, neglijenta, coruptie?

Cum este posibil ca si in acest moment jumatate dintre cluburile de acest tip sa functioneze fara autorizatie la incendiu? Spitalele sa fie in continuare nepregatite pentru accidente similare? Vinovatii de atatea morti se plimba liberi, iar cei in care si-au pus speranta majoritatea romanilor care au votat parca fac tot ce pot pentru a ascunde urmele, a salva vinovatii de la raspundere si a ingropa munca procurorilor corecti, acolo unde exista?



Colectiv arata oglinda neputintei statului de a-si proteja cetatenii. Colectiv nu a luat doar vieti, ci si speranta multor romani in viitorul drept al acestei tari.

Cred ca multi oameni politici sunt partasi la aceasta crima prin inactiunile din ultimii ani, modificarile legislative, interesele strict personale urmarite prin institutiile statului, falimentarea sistemului sanitar, a celui de protectie civila sau a celui de justitie.

Dumnezeu sa-i odihneasca pe cei care au pierit cu zile intr-o tara care putea sa-i apere, putere de a merge mai departe familiilor si prietenilor, spirit civic si al dreptatii pentru toti cei care pot face dreptate si preveni nenorociri similare!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.