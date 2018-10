Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Satu Mare, Paula Cochera, a fost format un cerc de suspecti in cazul dublului asasinat care a avut loc intr-un apartament de bloc din cartierul Micro 15, din municipiul Satu Mare, informeaza News.ro.

Suspectii ar putea fi cunostinte ale victimelor si sunt cautati in continuare, dupa ce pe parcursul noptii de marti spre miercuri au fost organizate razii si filtre in oras si in judet.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au inceput, miercuri, cercetari pentru comiterea infractiunii de omor calificat, in timp ce cadavrele au fost ridicate de medicii legisti, care urmeaza sa se pronunte cu privire la toate ranile suferite de victime.