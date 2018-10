Un barbat a murit, dupa impactul unei barci cu o barja pe Dunare

Un barbat in varsta de 50 de ani, din orasul Sulina, a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce ambarcatiunea in care se afla alaturi de un prieten s-a lovit de o barja, la mila 18 a Dunarii, pe bratul Sulina.