"Tragedia de la Colectiv ne-a dat un semnal clar in ceea ce inseamna masurile de interventie de urgenta in astfel de situatii de criza, de tragedii si principalele institutii - ma refer la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - cred ca au asimilat bine invatamintele in urma acestei tragedii si pe viitor sper sa fim mai bine pregatiti", a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului, potrivit Romaniatv.net.

Pe 30 octombrie s-au implinit 3 ani de la tragedia de la Club Colectiv, in urma careia au murit 64 de persoane.