”Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii care si-au pierdut viata in tragicul incendiu din Clubul Colectiv si catre cei care au suferit in urma acestui cumplit incident. Societatea romaneasca va fi marcata mult timp de aceasta tragedie, care ne responsabilizeaza sa vedem onest cand lucrurile nu merg cum ar trebui si sa le indreptam. Intreaga mea compasiune si condoleante familiilor si prietenilor greu incercati, iar celor raniti le doresc putere si sanatate!”, a transmis Viorica Dancila printr-un comunicat de presa al Guvernului.

Premierul Viorica Dancila a fost intrebata de jurnalisti, marti dimineata, cand se implinesc trei ani de la tragedia din Clubul Colectiv, daca are un mesaj pentru victime, insa ea nu a raspuns intrebarii si a plecat. (CIteste si: Viorica Dancila a refuzat sa transmita un mesaj pentru victimele de la Colectiv).

Trei ani au trecut de la una din cele mai mari tragedii din istoria recenta a Romaniei – incendiul din clubul Colectiv. Dupa seara de 30 octombrie 2015, 65 de tineri au murit, iar alti aproape 200 au fost raniti. Chiar si acum, supravietuitorii inca se lupta cu ranile, cu operatiile si cu cosmarurile traite in zilele urmatoare incendiului. „Nu avem nimic”, spun ei, nici spitale pentru arsi, nici pansamente speciale, nici empatie din partea medicilor. Au fost incepute anchete penale, dar la trei ani de la tragedie nu exista niciun vinovat.

Marti seara, victimele tragediei din Colectiv vor fi comemorate prin „Marsul Chitarelor”, care incepe in Piata Unirii, spre Piata Bucur.