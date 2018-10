10 cladiri istorice, iluminate in cadrul proiectului "Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina"

In perioada 29 octombrie - 13 noiembrie se desfasoara, in Bucuresti si in alte 5 orase din tara, proiectul „Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina”, in cadrul caruia vor fi iluminate arhitectural 10 cladiri a caror istorie este strans legata de momentul Marii Uniri si de ultimii o suta de ani. Proiectul, cofinantat de Ministerul Culturii si Integrarii, se deruleaza in Capitala si in Iasi, Constanta, Sighet, Arad si Alba Iulia.