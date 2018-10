La studiu au participat 40 de cimpanzei din Republica Congo care au avut de indeplinit diverse sarcini prin care le-au fost evaluate capacitatile de cooperare si de autocontrol.

In cadrul sarcinii de donare, in care cimpanzeii aveau de ales intre a obtine hrana atat pentru ei cat si pentru un partener fara niciun cost suplimentar sau de a alege sa pastreze mancarea doar pentru ei, acestia au fost mai inclinati sa aleaga optiunea prosociala daca decizia trebuia luata rapid, reactia instinctuala fiind aceea de cooperare. Insa, in cazul in care aveau mai mult timp la dispozitie pentru a se decide, tendinta manifestata era de a pastra hrana in beneficiu propriu, scrie Agerpres.

La testul de ajutorare, in care cimpanzeii aveau posibilitatea de a oferi unui partener un obiect aflat la distanta, cei care erau mai inclinati sa isi ajute seamanul erau in acelasi timp cei care raspundeau cel mai rapid la problemele partenerului.

Cimpanzeii au tendinta de a-i ajuta pe altii, inainte de a se ajuta pe ei

In cadrul sarcinii de pedepsire, in care cimpanzeii puteau rasturna o masa si impiedica astfel un hot care ameninta sa le fure hrana, exemplarele care reactionau cel mai rapid la aceasta nedreptate aveau tendinta de a rasturna masa mai repede.

Indiferent daca la mijloc se afla o recompensa sau o pedeapsa, cimpanzeii aveau tendinta de a lua decizii prosociale mai rapid in comparatie cu cele adoptate in beneficiul propriu.

''Rezultatele noastre indica faptul ca aceasta cooperare dintre cimpanzei implica mai multe mecanisme cognitive, similare celor observate la oameni'', au notat oamenii de stiinta.

''Cimpanzeii reprezinta un model comparativ important pentru cooperarea umana'', a subliniat Alexandra Rosati, profesor asistent de psihologie si anthropologie si autoare principala a studiului.

Concluziile cercetarii au fost publicate in cel mai recent numar al jurnalului stiintific Psychological Science.