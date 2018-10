Viorica Dancila a raspuns intrebarilor jurnalistilor despre eventuala remaniere guvernamentala si despre preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, iar la finalul declaratiilor ea a fost intrebata de un jurnalist daca are un mesaj pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv. Viorica Dancila nu a raspuns, le-a multumit jurnalistilor, apoi a plecat, scrie Hotnews.

Marti se implinesc trei ani de la tragedia din Clubul Colectiv din Capitala. 64 de tineri au murit, in total, in seara incendiului din Colectiv si in saptamanile care au urmat. In iulie 2017, un supravietuitor al incendiului s-a sinucis, ducand numarul victimelor la 65.