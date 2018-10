"Nu se taie de la niciun capitol, nu se taie asa cum gresit s-a afirmat de la Consolidari, pentru a se da bani la alte capitole. E vorba despre o redistribuite in cadrul creditelor din interiorul executiei bugetare intre institutii. Concret, pentru ca s-a spus fals ca se taie bani de la Consolidari, dupa trei zile de la cutremur. Nu este adevarat. Este vorba despre o suma care nu poate fi cheltuita pana la sfarsitul anului pentru ca proprietarii nu ne dau acceptul sa intram cu angajatii nostri de la Compania de consolidari sa realizam consolidarea.

Ori tinem banii blocati, pentru ca nu putem sa-i dam, mai avem patru proprietari care nu si-au dat acordul in scris, sau sa facem ceva util, sa achizitionam 50 de senzori seismici ETNA, cei mai performanti la acest moment. Am primit deja aprobare de la Institutul National pentru Fizica Pamantului" a spus, marti, primarul general al Capitalei, in cadrul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit Mediafax.