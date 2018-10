"Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Galati au efectuat o perchezitie domiciliara in judetul Giurgiu, la un tanar, de 18 ani, banuit de participatie improprie la pornografie infantila in forma continuata, pornografie infantila in forma continuata si santaj in forma continuata.

Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunii septembrie 2018, prin actiuni repetate, cel in cauza ar fi determinat o minora, de 12 ani, sa produca trei inregistrari video ce o prezentau avand un comportament sexual explicit, precum si sa ii transmita respectivele materiale pornografice.

De asemenea, in perioada septembrie – octombrie 2018, le-ar fi amenintat pe victima minora si pe mama acesteia cu darea in vileag a comportamentului sexual al victimei, prin publicarea online a materialelor pornografice, in scopul de continua relatia cu victima.

In urma perchezitiilor, au fost ridicate mai multe sisteme informatice, in vederea continuarii cercetarilor.

Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, iar, ulterior, Tribunalului Galati a dispus masura preventiva a arestului la domiciliu pentru 30 de zile", se arata intr-un comunicat.