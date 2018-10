Studiul a fost realizat pe un esantion de 1.259 de conducatori auto activi (care in ultimele 6 luni, anterioare aplicarii instrumentului de cercetare, au condus un autovehicul), prin intermediul anchetei sociologice telefonice cantitative (CATI). Colectarea datelor a avut loc pe parcursul lunii august.

Viteza in trafic

"Soferii chestionati tind sa depaseasca viteza legala in special in afara localitatii si pe autostrazi. Cea mai intalnita justificare pentru depasirea vitezei de catre soferi o reprezinta executarea depasirilor in trafic. De asemenea, depasirea limitei de viteza pare sa isi gaseasca justificarea ziua, cand drumul este liber sau cand limita de viteza este evaluata ca fiind prea mica pentru categoria de drum pe care soferul se deplaseaza.

In urma analizei comparative pe ultimii 10 ani, se constata o scadere procentuala a soferilor care adapteaza viteza masinii proprii la cea a altor parteneri de trafic, in 2018 inregistrandu-se un procent de 26%, comparativ cu 32% in 2008 si 2010, respectiv 30% in anul 2014", se arata in analiza.

Centura de siguranta

"Cei care tind, in cea mai mare masura, sa evite purtatul centurii de siguranta sunt barbatii, tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani, cei care detin atestat de sofer profesionist si soferii care conduc un autoturism cu motor cu o capacitate cilindrica mai mare.

De asemenea, in ultimii 10 ani, proportia soferilor care nu poarta centura de siguranta a scazut, inclusiv in ceea ce priveste condusul in localitati, unde procentul de 34% de soferi care o purtau foarte rar, niciodata sau doar uneori in 2008 a scazut la 13% in 2018".

Consumul de alcool la volan

Circa 9% din soferii chestionati au sustinut ca li s-a intamplat sa conduca dupa ce au consumat bauturi alcoolice, insa in compartaie cu anii trcuti se inregistreaza o scadere semnificativa a incidentei celor care spun ca au condus sub influenta alcoolului, de la 29% in 2008 la 9% in 2018.

"Cel mai frecvent motiv invocat a fost reprezentat de distanta mica pe care o aveau de parcurs (58%), in timp ce pentru 28% motivul a constat in convingerea ca nu le este afectata capacitatea de conducere".

Atitudini si comportamente de risc in trafic

42% dintre soferii intervievati mentioneaza ca au adoptat cel putin unul dintre comportamentele de risc tehnologic: vorbitul la telefon fara a folosi hands-free, trimiterea de SMS-uri, verificarea retelelor sociale, utilizarea aplicatiilor, a GPS-ului sau filmarea in timp ce conduceau.

"Astfel, peste un sfert dintre soferi (29%) au declarat ca in ultimele 6 luni, in timp ce conduceau, au vorbit la telefon fara a folosi hands-free, 5% si-au verificat contul de Facebook, Instagram etc., 4% au purtat o conversatie pe Facebook, Instagram, What's App si 1% s-au filmat in timp ce conduceau".

