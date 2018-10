Cercetatorii de la Universitatea Edinburgh sunt de parere ca tehnicile matematice inventate de Alan Turing ar putea fi folosite pentru a creste eficienta instrumentelor actuale de diagnosticare.

In prezent, acuratetea testelor de diagnosticare este masurata folosind tehnici statistice dezvoltate in anii 1980, insa ele nu pot sa determine cat de folositor este un astfel de test pentru a cuantifica riscul pacientilor de a dezvolta o anumita maladie.

Expertii de la Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics din cadrul Universitatii Edinburgh considera ca metodele lui Alan Turing ar putea sa imbunatateasca aceste teste medicale.

Lucrand in Bletchley Park in 1941, Alan Turing a conceput o metoda pentru a descifra codurile folosite de masina de criptare Enigma, folosita de fortele militare naziste, scrie Agerpres.

Abordarea savantului britanic a analizat distributia asa-zisei "forte probante a datelor" - care stabileste rezultatele probabile intr-o situatie data - pentru a-l ajuta sa determine cea mai buna strategie pentru a descifra codurile Enigma.

Cercetatorii britanici cred ca aplicarea aceluiasi principiu ar putea sa contribuie la dezvoltarea unor tratamente personalizate, potrivit unui studiu publicat in Statistical Methods in Medical Research.

Alan Turing a inteles felul in care forta probanta a datelor ar putea sa varieze pe parcursul unor experimente repetate, iar aceste idei au fost dezvoltate in 1968 si publicate de fostul lui asistent, Jack Good.

Paul McKeigue, profesor la Usher Institute of Population Health Sciences and Informatics, spune ca acelasi principiu poate fi aplicat pentru a evalua testele de diagnosticare folosite in tratamente medicale personalizate.

In acest fel, performanta unui astfel de test va putea fi cuantificata.

"Cele mai multe teste de diagnosticare ce exista in prezent pe piata pentru identificarea persoanelor cu risc sporit de cancer sau boli cardiace nici macar nu se apropie de standardele pe care speram ca le vom putea obtine. Noua era a preciziei in medicina este emergenta, iar aceasta metoda ar putea sa ii ajute pe cercetatori si agentiile cu rol de reglementare sa decida momentul in care un nou test de diagnosticare ar trebui sa fie utilizat", a declarat profesorul britanic.