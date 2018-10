Sunt peste 400.000 de persoane cu psoriazis in Romania (aproximativ 2% din populatie) si 125 de milioane de persoane in intreaga lume – psoriazisul a fost declarat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a 5-a cea mai importanta boala cronica netransmisibila, impreuna cu boli precum diabetul, cancerul, bolile cardiovasculare sau respiratorii. Este o afectiune complexa, cu multe boli asociate si manifestarile sale se regasesc dincolo de suprafata vizibila a pielii. Ca urmare a stigmei asociate, boala are implicatii severe la nivel psihosocial si profesional, persoanele cu psoriazis fiind uneori discriminate si izolate.

43% dintre bolnavi considera ca psoriazisul este o ”rusine sociala”

60% dintre pacienti sufera de episoade depresive

1 din 3 bolnavi a avut un gand suicidal intr-un anumit moment

50% dintre pacienti relateaza o calitate a vietii scazuta din cauza discriminarii la locul de munca

62% dintre pacienti se confrunta cu probleme financiare din cauza bolii

Buna gestionare a psoriazisului si solutii de tratament

Potrivit unui comunicat remis 9am, psoriazisul prezinta consecinte extrem de importante si la nivel socio-economic: pacientii cu psoriazis sever rateaza anual in medie intre 3 si 26 de zile de munca, in timp ce 23% dintre acestia afirma ca psoriazisul a influentat alegerea unei cariere profesionale.In vederea unui bun management al bolii, care sa permita pacientului sa duca o viata normala, diagnosticarea precoce joaca un rol extrem de important. In baza leziunilor cutanate, medicul dermatolog este cel care poate stabili diagnosticul si numai cu ajutorul sau boala se poate tine sub control.

Prin urmarea tratamentului potrivit, care consta de la tratamente locale pana la cele mai noi solutii de tratament biologic, administrat doar la recomandarea medicului, si prin vizitele regulate la medic, leziunile pot disparea. Stilul de viata joaca, de asemenea, un rol foarte important in procesul de gestionare a psoriazisului si consta intr-o dieta echilibrata, miscare, gestionarea stresului si o stare mentala pozitiva.



„Psoriazisul este mai mult decat o boala de piele, este o afectiune care trece de bariera tegumentului si are multe comorbiditati. Astfel, un pacient cu psoriazis vulgar risca sa aiba o gravitate a bolii asociate de cateva ori mai mare decat un pacient fara aceasta afectiune. De aceea, in tratarea sa, nu trebuie neglijat consultul interdisciplinar, avand medicul dermatolog drept pilon central. Peste 2% la suta din populatia Romaniei sufera de psoriazis, insa estimam ca numarul real de bolnavi este mult mai mare si, in momentul de fata, este in desfasurare un studiu despre prevalenta reala a bolii care se va incheia la jumatatea anului viitor. O analiza la nivelul tarii arata ca avem unul dintre cele mai bun registre de psoriazis vulgar, incluzand peste 7.000 de pacienti, acesta fiind poate si unul dintre cele mai bune registre de boala din tara. Psoriazisul poate fi controlat si tratat daca este bine gestionat si, din fericire, exista din ce in ce mai multe solutii de tratament biologic. La acest capitol, Romania sta la fel de bine precum alte tari, cum ar fi Germania si Franta si putem sa le oferim pacientilor cele mai noi terapii pentru psoriazis. Tratamentele sunt accesibile, sunt compensate, multe dintre acestea fiind gratuite. Tot ceea ce trebuie sa faca pacientii este sa se prezinte la medic si sa asculte sfaturile de specialitate" , explica dr. Alin Nicolescu, medic primar dermatovenerologie, Secretar General al Societatii Romane de Dermatologie.

„Cand vorbim despre impactul psoriazisului nu trebuie sa omitem un alt aspect important: cel psihosocial. Pentru ca este considerata in mod gresit o boala transmisibila, pacientii sunt discriminati si izolati. De aceea, mesajul campaniei << PSO, dincolo de piele – Accepta-ma, sustine-ma, apropie-te!>> este: psoriazisul nu este o boala contagioasa. Stigma asociata afecteaza viata pacientilor pe toate planurile, psihologic, social, dar si profesional. Acestia ajung sa resimta rusine, furie, ingrijorare si jena si, potrivit unui studiu efectuat in Marea Britanie, 1 din 3 pacienti a avut la un moment dat un gand suicidal. In plus, jumatate dintre ei sunt discriminati la locul de munca, iar absenteismul conduce la un impact puternic la nivel economic in societate. Statisticile sunt ingrijoratoare si ne arata cat de important este sa avem grija ca acesti oameni sa aiba o viata absolut normala si sa fie integrati in societate”, adauga dr. Alin Nicolescu.

In acest an, Societatea Romana de Dermatologie continua eforturile de constientizare publica asupra psoriazisului, in cadrul campaniei „PSO, dincolo de piele – Accepta-ma, sustine-ma, apropie-te!”, lansata in urma cu doi ani. Cu implicarea bloggeritei Anei Morodan, in calitate de ambasador al campaniei, a fost realizat un experiment social menit sa surprinda reactiile oamenilor atunci cand intra in contact cu o persoana care sufera de psoriazis. Experimentul a fost realizat cu scopul de informare a publicului larg si, totodata, de constientizare a implicatiilor serioase ale bolii, iar filmele de constientizare ilustreaza reactiile negative ale oamenilor in relatie cu o persoana cu psoriazis.„Impactul resimtit, in calitate de persoana cu psoriazis, este puternic nu doar fizic, ci si la nivel emotional, pentru ca boala te afecteaza pe toate planurile. Psoriazisul afecteaza de la modul in care te percepi tu pe tine insuti, pana la alegerea si practicarea unei meserii, de la modul in care relationezi cu persoanele apropiate, la modul in care iti petreci timpul liber. Ajungi inevitabil sa te gandesti cum vor reactiona membrii familiei, prietenii dar si colegii de la locul de munca, asa ca boala poate sa iti controleze alegerile in viata, iar episoadele de depresie te pot impiedica sa iti desfasori activitati care pentru altii pot parea banale”, a declarat Rozalina Lapadatu, Presedinte al Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Autoimune si pacient cu psoriazis.

Pe platforma psoriazis.info si pagina de Facebook Afla totul despre PSO, persoanele cu psoriazis, dar si toti cei interesati, pot afla mai multe despre boala, pot adresa intrebari medicilor, primesc sfaturi din partea specialistilor sau isi pot impartasi povestea.

Psoriazisul este o afectiune cutanata cronic

Acesta apare pe un fond genetic, sub influenta anumitor factori declansatori. Boala afecteaza in proportii egale la femei si barbati, varsta medie de debut fiind in general situata in intervalul 15-30 de ani, insa poate sa apara la orice varsta, inclusiv la copii. Cauzele exacte ale psoriazisului nu sunt cunoscute. Este insa confirmat faptul ca boala este legata de sistemul imunitar si ca exista o predispozitie genetica de a dezvolta aceasta afectiune, iar stresul mental si emotional este un factor important care determina exacerbarea bolii.

Printre cele mai comune simptome se numara: leziuni rosii, inflamate, la nivelul pielii, cu forme si dimensiuni variate, bine delimitate; scuame (cruste) alb-sidefii la nivelul leziunilor, care se detaseaza cu usurinta; piele uscata, uneori poate crapa si sangera; senzatie de mancarime, iritatie sau arsura. Zonele pe care apar de obicei leziunile sunt coatele, genunchii, scalpul, regiunea lombara a spatelui. In anumite cazuri, psoriazisul se poate extinde si la nivelul unghiilor sau palmelor sau pe oricare regiune corporala.