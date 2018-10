"Am scris cantecul in zilele acelea fierbinti, cu gust de cenusa, sub primul impuls si am incercat sa-l aduc pe cat posibil mai aproape de adevarul dezbracat de metafora. Trei ani a ramas inchis in mine, durut. Rar eram in stare sa-mi inghit lacrimile si sa il cant", marturiseste Maria Gheorghiu intr-o postare pe pagina sa de facebook.



"Niciodata uitarea" este o melodie care nu seamana cu nicio alta compusa si cantata de artista, e "un cantec-antidot impotriva uitarii, un strigat-clopot care sa ajunga pana la Dumnezeu", spune ea.

Orchestratia melodiei ii apartine lui Adrian Stavian, iar montajul video este realizat de Cristina Berinde.



"De trei ani incerc sa inteleg ce motivatii pot declansa in oameni asemenea resorturi criminale; cati dintre cei care se fac responsabili de cumplita tragedie COLECTIV(A) din 30 octombrie 2015 au curajul sa priveasca dincolo de ochii acestor tineri nevinovati? Nu avem voie sa uitam ce s-a intamplat in seara zilei de 30 octombrie 2015! Multa vreme nu am fost in stare sa ajung acolo... nu am fost in stare sa inteleg de ce au murit atatia copii frumosi. (...) De acum, cantecul nu mai este al meu, este al celor care au murit nevinovati, al celor care au supravietuit, dar au sufletele si trupurile arse; este al vostru, al celor care il veti vedea si il veti da mai departe, sa ajunga unde trebuie", mai spune Maria Gheorghiu.

Artista participa marti, 30 octombrie, la "Marsul Chitarelor", incepand cu ora 19.00, cand victimele incendiului din Colectiv vor fi comemorate pe traseul Piata Unirii - Club Colectiv.

In urma incendiului din 30 octombrie 2015 de la clubul bucurestean Colectiv, situat in Str. Tabacarilor nr. 7, sectorul 4, unde trupa Goodbye to Gravity sustinea un concert de lansare a noului album "Mantras of War", peste 60 de persoane si-au pierdut viata.

Ministerul Afacerilor Interne anunta, in cursul noptii de 30 spre 31 octombrie 2015, ca 27 de persoane au murit si 162 de persoane au fost spitalizate, in urma tragicului eveniment de la clubul Colectiv. Ranitii au fost transportati la spitalele Floreasca, de Arsi, Elias, Militar, ''Sf. Pantelimon'', Judetean Ilfov, ''Sf. Ioan'', ''Bagdasar-Arseni'', Municipal, Coltea, ''Marie Curie'' si "Grigore Alexandrescu". Dintre persoanele ranite, 34 au fost transferate la clinici medicale din Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel si Elvetia, scrie Agerpres.

In urmatoarele doua luni, numarul persoanelor decedate a ajuns la 63, iar in 14 martie 2016 numarul persoanelor decedate a ajuns la 64. Intre victimele care si-au pierdut viata in urma incendiului s-au aflat si membri ai trupei Goodbye to Gravity - basistul Alex Pascu, bateristul Bogdan Lavinius Enache, chitaristii Vlad Telea si Mihai Alexandru.

In iulie 2017, un supravietuitor al incendiului din clubul bucurestean Colectiv a murit, iar Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, a spus ca este cea de-a 65-a victima a incendiului din Colectiv. "Este vorba de un baiat, ale carui traume au continuat, asa cum continua in cazul tuturor victimelor din Colectiv - toti cei care au fost in foc, dar si parintii lor - pentru care, din pacate, nu prea mai face nimeni nimic", a spus la acel moment presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010.

Asociatia Colectiv GTG 3010 a fost infiintata de cei care au avut de suferit in mod direct in urma incendiului din Clubul Colectiv si, potrivit site-ului colectivgtg.com, numara printre membrii sai victime ale incendiului, rude ale celor raniti si ale celor decedati.