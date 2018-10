In judetul Caras-Severin si in zona joasa a judetului Timis se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala 55...65 km/h, iar la munte 75-80 km/h. Ca fenomene asociate se vor remarca ploi care vor avea si caracter de aversa, arata meteorologii.

Atentionarea este in vigoare pana la ora 14:00.

De asemenea, pana la ora 10:00 mai este in vigoare un cod galben de ceata in judetul Suceava ( Vatra Dornei, Saru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei, Cosna). Ceata VA determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat 50 m.