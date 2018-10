Pentru ca totul se intampla online, tu uiti de timpul irosit pe drumuri inutile sau de apropiatii pe care trebuie sa ii convingi sa gireze pentru imprumutul tau. Asadar, te-ai hotarat ca un imprumut rapid online este cea mai convenabila solutie pentru rezolvarea problemei tale? Atunci iata ce se intampla imediat dupa ce aplicatia ta online pentru credit a fost acceptata.

Asa cum spuneam si mai sus, accesarea unui credit online ifn trebuie sa reprezinte o solutie urgenta pentru rezolvarea imediata a unei probleme cu care te confrunti. Pentru a obtine un astfel de imprumut, nu trebuie decat sa completezi online o cerere, lucru care iti va lua aproximativ 7 minute.

Cererea ta va fi analizata rapid, iar in cazul in care decizia de finantare este una favorabila, tu vei primi suma de bani solicitata in aceeasi zi, in contul tau bancar. Totul este flexibil, online si rapid, astfel incat sa rezolvi imediat problemele aparute. Transferul banilor se face de luni pana sambata. In cazul in care aplici in afara orelor de program sau duminica, cererea ta va fi analizata in dimineata urmatoarei zile lucratoare.

Stii care este marele avantaj al accesarii unui credit online ifn? Faptul ca poti rambursa anticipat suma imprumutata, fara absolut niciun cost suplimentar. Ai rezolvat cu avaria din baie? Problemele tale de sanatate au luat sfarsit si tu poti acum returna mai repede suma imprumutata initial? Atunci tot ce trebuie sa faci este sa restitui banii accesati online. Fiind la primul imprumut, rambursezi fix suma imprumutata.Cu cel putin 5 zile inainte de scadenta poti solicita o refinantare a creditului tau online, in cazul in care problemele financiare cu care te confrunti persista. ATENTIE: refinantarea creditului ifn nu se acorda automat, ci doar dupa ce tu ai achitat integral plata dobanzii acumulate pentru imprumutul initial. Plata dobanzii aferente se face la scadenta primului credit accesat.Daca ai nevoie de inca un imprumut online, te poti bucura de o noua finantare doar dupa ce ai restituit integral suma ceruta initial. Dobanda zilnica pentru cel de-al doilea credit online este de 1.20 %. Daca deja ai accesat un credit ifn online, pentru cea de-a doua finantare poti obtine mai mult mai rapid un credit prin SMS cu termen de rambursare de pana la 35 de zile. Solicitarea unui credit prin SMS iti ofera libertatea de a obtine urgent o suma de bani (intre 100 si 2000 de lei) oriunde te-ai afla, chiar daca nu ai acces la internet sau in cazul in care te afli intr-o sedinta importanta si iti este greu sa suni pentru accesarea unui nou imprumut.

Flexibil si rapid, un credit ifn iti permite sa accesezi in cel mai scurt timp posibil suma de bani de care ai nevoie. Tu stabilesti valoarea creditului (intre 100 si 2000 de lei), precum si data de rambursare a acestuia. Un astfel de credit poate fi rambursat anticipat fara alte comisioane, in afara de dobanda zilnica acumulata pana in ziua scadentei: 1,20% pe zi.