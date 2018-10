In Banat , pana spre sfarsitul primei saptamani de prognoza, vremea se va mentine mult mai calda decat in mod normal la aceasta data, cu o medie a valorilor termice diurne cuprinsa intre 23 si 25 de grade. Ridicate vor fi si temperaturile nocturne, iar media acestora va avea variatii mai mari, intre 10 si 14 grade, cea mai racoroasa dimineata fiind cea de 31 octombrie. Din data de 4 noiembrie se va intra intr-un proces de racorire treptata, astfel ca pana la finalul celei de-a doua saptamani se va ajunge la medii ale temperaturilor maxime de 16 grade si ale temperaturilor minime de 6 grade. Probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi mai ridicata in jurul datei de 30 octombrie, precum si dupa data de 6 noiembrie.

In Crisana , in prima saptamana de prognoza, vremea se va mentine deosebit de calda, cu variatii ale mediei temperaturilor maxime intre 21 si 25 de grade, iar ale celor minime intre 10 si 14 grade. In cea de-a doua saptamana, valorile termice vor fi in scadere treptata, spre maxime medii in jurul a 16 grade si minime medii de 5 - 6 grade. Probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi mai ridicata in jurul datei de 30 octombrie, precum si dupa data de 6 noiembrie.

In Transilvania ,intre 29 octombrie si 3 noiembrie, vremea va ramane deosebit de calda, cu medii ale temperaturilor maxime cuprinse intre 21 si 24 de grade si ale temperaturilor minime intre 7 si 10 grade. Din 4 noiembrie si pana la finalul intervalului de prognoza temperaturile maxime vor scadea cu aproximativ 6 grade, iar cele minime cu 5 grade. Vor fi ploi de scurta durata, pe suprafete mici, la inceputul intervalului de prognoza si din nou in ultimele zile ale acestuia.

Pentru zona Maramuresului , pana in data de 3 noiembrie, valorile termice vor avea variatii la valori mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Astfel, media temperaturilor maxime va fi intre 21 si 24 de grade, iar a minimelor intre 8 si 11 grade. Din data de 4 noiembrie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani vremea va intra intr-un proces de racire treptata, iar media maximelor termice va ajunge la 14 - 15 grade si a minimelor la 4 - 5 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in jurul datei de 30 noiembrie si din data de 7 noiembrie.

In Moldova , in ultimele zile ale lunii octombrie, vremea va ramane deosebit de calda, cu medii ale temperaturilor maxime cuprinse intre 22 si 24 de grade. In noiembrie se va racori treptat, iar pana in ziua de 11 valorile termice diurne vor ajunge la 12 grade. Temperaturile medii nocturne se vor situa in jurul valorii de 11 grade pana spre sfarsitul primei saptamani, apoi vor scadea si vor ajunge la aproximativ 4 grade la finalul intervalului de prognoza. Doar izolat vor fi conditii pentru ploi slabe sau burnita.



In regiunea Dobrogei , in primele trei zile, media temperaturilor maxime se va situa in jurul valorii de 22 de grade, iar a minimelor va fi de 13 - 14 grade. Din data de 1 noiembrie vremea va intra intr-un proces de racorire ce va face ca, la finalul intervalului de prognoza, media temperaturilor diurne sa fie de cel mult 14 grade, iar a celor nocturne de 8 grade. Izolat si trecator vor fi posibile ploi slabe sau burnita.



In Muntenia , pana in data de 31 octombrie vremea deosebit de calda va persista, cu temperaturi medii diurne in jurul a 25 de grade. Din 1 noiembrie, valorile termice vor fi in scadere, de la o medie de 22 de grade, in prima zi, la 14 grade in ultimele zilei de prognoza. Totodata, media minimelor termice se va mentine in jurul valorii de 11 grade pana in ziua de 2 noiembrie, apoi va scadea spre 5 - 6 grade in diminetile de 10 si de 11 noiembrie. Probabilitatea pentru ploi slabe sau burnita pe suprafete mici va fi mai ridicata dupa data de 7 noiembrie.

In zona Olteniei , valorile termice vor fi cu mult mai ridicate decat in mod normal in aceasta perioada, indeosebi in primele trei zile, cand media maximelor termice va fi de 24 - 25 de grade. Din data de 1 noiembrie acestea vor scadea treptat si vor ajunge, in ultimele zile de prognoza, pana la 14 - 15 grade. Temperaturile nocturne nu vor avea variatii importante pana in data de 2 noiembrie si se vor situa in jurul valorii de 11 grade, dupa care vor scadea spre 5 - 6 grade in ziua de 11 noiembrie. Doar pe suprafete mici vor fi posibile ploi slabe in jurul datei de 30 octombrie si dupa 7 noiembrie.