"Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a analizat modul in care a fost implementat Programul National 'Tabere Studentesti' in acest an, oferind, totodata, recomandari pentru universitati, Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) si Casele de Cultura ale Studentilor in vederea optimizarii acestuia in editia urmatoare. Raportul privind modul de implementare a Programului National 'Tabere Studentesti' 2018 a fost redactat pe baza chestionarelor de feedback completate de studentii care au beneficiat de un loc in tabara intr-una dintre cele 15 locatii de la mare si munte, precum si pe baza a 22 de rapoarte intocmite de membrii ANOSR in comandamentele de tabara.

Principala problema semnalata de studenti, nu doar in anii anteriori, ci si, cu precadere, in acest an, este faptul ca acestia sunt nevoiti sa suporte costuri suplimentare pentru masa, din buzunarul propriu, deoarece valoarea sumei alocate zilnic pentru masa de catre MTS (40 lei/zi) nu acopera in totalitate, in majoritatea cazurilor, cheltuielile necesare pentru masa. Astfel, 67,3% dintre participanti au remarcat faptul ca au existat locatii unde preturile pentru mancare au fost mult prea mari pentru a se incadra in suma de 40 de lei pe zi. De asemenea, au fost mentionate in unele locatii probleme precum intarzieri foarte mari la servire, prezenta insectelor in incaperea destinata servirii mesei sau lipsa de igiena a personalului. (...)

Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), ca reprezentant al drepturilor si intereselor studentilor din Romania la nivel national si international, si-a exprimat in mai multe randuri viziunea cu privire la modul de organizare si de implementare a programului de tabere, dupa consultari cu organizatiile sale membre, contribuind, astfel, intr-un mod constructiv, la reflectarea nevoilor reale si intereselor studentilor pe care ii reprezinta, in modul in care se desfasoara programul de tabere. Utilitatea Programului National „Tabere Studentesti” este certificata, in acest an, prin cei 77.4% respondenti care il considera extrem de util, precum si cei 20.8% care il vad ca fiind util in mare masura si necesar pentru studenti.



Daca si in anii anteriori, ANOSR a tras un semnal de alarma cu privire la consultarea dintre Casele de Cultura ale Studentilor si organizatiile studentesti din centrele universitare respective in vederea stabilirii locatiilor de tabara, raportul confirma ca cei mai multi dintre respondenti, 37.2%, s-au informat cu privire la program de la organizatia studenteasca din facultatea sau universitatea in care studiaza, acest lucru accentuand necesitatea consultarii permanente cu reprezentantii acestor organizatii, in toate etapele desfasurarii Programului National „Tabere Studentesti” (elaborarea metodologiei, selectia locatiilor, distribuirea locurilor de tabara etc.), fiind foarte valoroase sugestiile pe care acestia le pot avea in vederea imbunatatirii programului si transparentizarii procesului de selectie.

Conform raportului realizat, 65,2% dintre respondenti considera ca durata unei serii de tabara (5 zile) este prea mica, in timp ce 71,9% sunt de parere ca Programul National „Tabere Studentesti” ar trebui sa se desfasoare atat vara, cat si iarna, fiind, pentru o mare parte dintre studenti, singura sansa de a merge intr-o vacanta la munte sau la mare, din cauza resurselor financiare insuficiente", mentioneaza sursa citata.

Citeste comunicatul ANOSR aici.