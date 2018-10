Proiectul a inceput chiar in saptamana in care Politia Romana a anuntat statisticile cum ca Bucurestiul este pe primul loc in topul oraselor din Romania unde s-au petrecut accidente in care victime sunt copii. Iar in perioada 2008-2017, au avut loc 3575 accidente cu victime copii doar in Capitala.

Astfel, din luna octombrie 2018 pana in iunie 2019, peste 25000 de elevi din 140 de scoli din Bucuresti vor invata regulile de circulatie intr-un mod interactiv, prin intrebari si raspunsuri cu domnii politisti prezenti la ora, dar si prin jocurile puse la cale de catre psihologii proiectului.

Potrivit unui comunicat remis 9am, elevii de clasele a III-a si a IV-a din Bucuresti aprofundeaza la “Ora de Educatie Rutiera” informatiile despre regulile de circulatie si necesitatea respectarii acestora in calitate de pietoni.



De la regulile despre cum sa traverseze strada corect, la cele cu privire la folosirea centurii de siguranta si folosirea scaunului auto, pana la regulile care se adreseaza biciclistilor, activitatile de la “Ora de Educatie Rutiera” se invart in jurul celor trei cuvinte cheie ale proiectului, si anume: siguranta, implicare si responsabilitate.

“Ora de Educatie Rutiera” este un proiect organizat de Asociatia EDIT, in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti prin PROEDUS si Politia Romana.

Vezi mai multe aici.