Trei cercetatori germani au publicat anul acesta, in jurnalul stiintific Psychology Research and Behavior Management, primul studiu cu privire la impactul consumului moderat de alcool asupra exprimarii faciale a emotiilor in contextul interactiunii sociale. Bazat pe analiza influentei consumului moderat de alcool la nivelul emotiilor, noutatea acestui studiu provine din corelatia cu un grup tinta bine definit – indivizii care consuma moderat alcool intr-un context social, adica la diferite evenimente, intalniri cu prieteni sau familie ori alte activitati care presupun interactiunea cu un grup de persoane.

Potrivit unui comunicar remis 9am, analiza a implicat treisprezece studii si a fost realizata pe un esantion format din adulti cu varsta de pana in 35 de ani. Opt dintre studiile analizate au inclus participanti de ambele sexe, trei studii au fost realizate exclusiv pe participanti de sex masculin, iar doua studii exclusiv pe participanti de sex feminin. Datorita rolului lor evident in interactiunea sociala, expresiile faciale sunt o completare esentiala a comunicarii verbale, deoarece reflecta starea emotionala a subiectului si transmite astfel continutul emotional al unui mesaj.

Rezultatele studiului arata ca un consum moderat de bere are un efect asupra exprimarii emotiilor la nivelul fetei in cadrul unui grup social. Astfel, atunci cand berea este consumata in situatii cu niveluri moderate de interactiune sociala, nu este afectata exprimarea emotiilor pozitive, dar este redusa exprimarea faciala a emotiilor negative. Iar cresterea nivelului de interactiune sociala schimba si nivelul de exprimare faciala a emotiilor, demonstrandu-se ca un consum moderat de bere in cazul unei interactiuni sociale ridicate afecteaza intr-un mod dorit social exprimarea faciala atat a emotiilor pozitive, cat si a celor negative.

Rezultatele confirma si diferentele dintre sexe atunci cand vine vorba despre exprimarea faciala a emotiilor, barbatii fiind, in general, mai putin expresivi comparativ cu femeile. Totodata, barbatii utilizeaza mai multe expresii faciale ce pot fi interpretate ca semne de putere si mandrie si zambesc mai putin comparativ cu femeile.



„Relevanta unui astfel de studiu provine din faptul ca limbajul nonverbal este la fel de important precum comunicarea verbala intr-un grup. Studii viitoare pe acest subiect, care sa evidentieze eventuale particularitati in functie de sex, ar reprezenta in mod cert un pas important in cercetare. Daca ne raportam strict la bere, datorita continutului de hamei care s-a demonstrat deja ca poate reduce nivelul de stres si anxietate, exprimarea faciala a emotiilor pozitive ar putea fi chiar mai bine inlesnita. Desigur, este nevoie de o intensificare a cercetarii stiintifice, insa exista un mare potential in aceasta directie”, spune dr. Corina Zugravu, presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a definit consumul moderat de bere ca fiind un pahar (330 ml) pentru femei si doua pahare (660 ml) pentru barbati, cantitati raportate la berea cu concentratie alcoolica de maxim 5%.