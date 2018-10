"Soferul, din comuna Vata de Jos, in timp ce conducea un autoturism pe din directia Brad - Arad, a parasit partea carosabila, a intrat in coliziune cu panourile suplimentare de avertizare trecere la nivel cu cale ferata, a trecut peste calea ferata si s-a oprit dupa circa 15 metri de aceasta. In urma accidentului rutier a rezultat decesul conducatorului auto, cadavrul acestuia fiind preluat de S.J.M.L. Hunedoara, in vederea stabilirii cauzei mortii", a informat Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara, potrivit Adevarul.ro.

Politistii nu exclud posibile cauze medicale ale mortii barbatului.