Duminica seara, un barbat, in varsta de 51 de ani, din Dej, in timp ce conducea un TIR in afara localitatii Gherla, dinspre Dej spre Cluj-Napoca, a lovit masina care mergea in fata sa, deoarece nu a pastrat distanta. TIR-ul a proiectat masina lovita pe sensul opus, unde autoturismul s-a izbit de autovehiculul care venea din sens opus.

Soferul TIR-ului nu a fost gasit la locul accidentului, plecand de acolo fara acordul Politiei, iar luni dimineata a fost gasit spanzurat, informeaza Hotnews.ro.