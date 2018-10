"Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania isi cere scuze fata de clientii care vor avea de suferit in urma masurilor de urgenta pe care transportatorii le vor lua, in zilele urmatoare, dar ii roaga pe cei afectati de aceasta situatie sa inteleaga de ce se intampla aceste lucruri in Romania. Transportul public de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov va fi suspendat, incepand cu data de 31 octombrie, din cauza faptului ca nu mai exista nicio autoritate care sa reglementeze aceasta piata.

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova a decis soarta a peste 100.000 de romani care folosesc in fiecare zi autobuzele si microbuzele intre Bucuresti si localitatile din Ilfov. In ultimii ani, firmele care opereaza curse intre Bucuresti si Ilfov au investit peste 20 milioane euro in 170 de autobuze urbane care stau in garaj si pentru care se plateste leasing fara sa circule pe vreun traseu. Au trecut sase luni de la desfiintarea, de catre ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a Autoritatii Metropolitane de Transport. Astfel, atributiile in privinta serviciilor de transport persoane Bucuresti-Ilfov s-au transferat, in subordinea Primariei Capitalei, respectiv la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public. In prezent, nu exista nicio procedura de atribuire pe traseele care fac legatura intre Bucuresti si localitatile judetului Ilfov. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, nu a luat nicio decizie privind atribuirea licentelor de transport", explica COTAR intr-un comunicat, potrivit Digi24.