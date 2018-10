Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de numire a lui Nicolae Hurduc, propus de PSD, in functia de ministru al Cercetarii si Inovarii. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul ministru urmeaza sa aiba loc luni, potrivit unor surse oficiale.

"Sunt programe speciale care, din pacate, s-au derulat la intervale foarte mari si accesul e foarte limitat. Este o problema de resursa umana. Noi avem o problema de resursa umana. In centrele si institutiile de cercetare personalul este imbatranit, tocmai pentru ca in trecut partea de cercetare, partea universitara nu a fost foarte atractiva din punct de vedere financiar, din punct de vedere al infrastructurii. In momentul de fata, lucrurile s-au corectat din punct de vedere al salariilor din cercetare si invatamant", a afirmat Hurduc, potrivit Agerpres.

Infrastructura in domeniu a fost imbunatatita in ultimii ani cu ajutorul banilor europeni

", a explicat noul ministru.

El a adaugat ca doreste corelarea cercetarii stiintifice cu necesitatile industriei actuale.

"Nu exista o foarte buna conexiune, in momentul de fata, intre cercetarea stiintifica si companii. Exista companii multinationale care au bani, dar nu le convine sa isi dezvolte propriile institute de cercetare pentru ca le costa prea mult. Este mult mai simplu sa platesti pentru rezolvarea unei probleme de cercetare dintr-o intreprindere mare cum este Renault, Ford sau Michelin sau Continental si sa o pasezi la institute de cercetare. Dar nu e o legatura foarte buna. S-au pierdut conexiunile intre mediul de cercetare si mediul universitar si mediul privat", a precizat Nicolae Hurduc.