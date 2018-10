Potrivit IGPR, in perioada 20 - 26 octombrie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 37 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 31 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infractiuni economice, informeaza Agerpres.

In cauzele penale instrumentate, fata de 136 de persoane s-a dispus inceperea urmaririi penale, iar fata de 14 au fost dispuse masuri preventive (7 persoane retinute, una arestata preventiv si 6 sub control judiciar), se arata intr-un comunicat al IGPR.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate masuri asiguratorii in valoare de peste 11.600.000 de lei, dintre care peste 1.200.000 de lei in numerar sau in cont bancar, si au fost indisponibilizate bunuri in valoare totala de peste 3.000.000 de lei.

Totodata, au fost ridicate, in vederea confiscarii, peste 500.000 de tigarete si 231 de litri de alcool, precizeaza IGPR.