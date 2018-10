Pasii sunt extrem de simpli, insa iti recomandam sa ii respecti intocmai, pentru siguranta ta si a celorlalti participanti la trafic. Cat despre cel mai potrivit loc de pe net de unde poti comanda online orice tip de anvelopa auto vrei, discutam la final. Asa ca iata ce trebuie sa faci in cazul in care una dintre anvelope este gaurita in timpul mersului:

1. Locul in care opresti masina

2. Frana de mana. Viteza masinii.

3. Importanta luminilor de avarie

4. Importanta vestei reflectorizante

5. Importanta triunghiului de avertizare

Daca simti ca una dintre anvelopele masinii a fost intepata in timpul mersului, incearca pe cat de mult posibil sa tragi masina intr-un loc ferit. Aceasta miscare contribuie foarte mult atat la siguranta ta, cat si la siguranta celorlanti participanti la trafic. Mai mult decat atat, tu te poti concentra mult mai bine pe schimbarea anvelopei avariate, fara sa iti faci griji despre masinile care trec in viteza pe langa tine.Indiferent de locul in care ai oprit, nu te lasa cuprins de emotii si incearca sa actionezi rational, pana cand problema este rezolvata. In aceeasi ordine de idei, trebuie sa te asiguri in acest punct ca faci trei lucruri importante: (1) ai ridicat frana de mana, (2) ai oprit motorul, (3) ai trecut viteza masinii intr-o treapa inferioara. Toate aceste lucruri vin sa asigure un plus de siguranta prin blocarea propriu-zisa a masinii, indiferent de inclinatia drumului din acel loc.Luminile de avarie ale masinii tale sunt cele mai vizibile semnale luminoase pe care le poti activa in cazul unei astfel de avarii. Iti permit luxul de a transmite de la distanta celorlalti participanti la trafic sa incetineasca, pentru ca se apropie de un eveniment rutier. Asadar, inainte de a cobori din masina pentru a trece la treaba, aprinde luminile de avarie.Chiar daca ai aprins luminile de avarie ale autoturismului tau, este important ca si tu sa fii vazut de la distanta de ceilalti soferi care se apropie de tine. De aceea, trebuie sa ai mereu in masina o vesta reflectorizanta, pe care sa o porti de fiecare daca cand intampini o avarie pe sosele, iar masina nu poate fi trasa intr-un loc ferit din afara carosabilului.Inca un semnal luminos extrem de important, pe care iti recomandam sa il utilizezi cu incredere, este triunghiul reflectorizant de avertizare. Acesta se amplaseaza pe sensul tau de mers, la 100 de metri in spatele masinii, direct pe asfalt. Iata asadar 3 semnale luminoase (lumini-vesta-triunghi) pe care le activezi in momentul unei avarii, astfel incat fiecare participant la trafic sa fie atentionat din timp de incidentul catre care se indreapta.

