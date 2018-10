Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a fost arestata preventiv pe 13 decembrie 2017 de catre Tribunalul Bucuresti, ea fiind acuzata de omor calificat si tentativa de omor.

Procurorii sustin ca, pe 12 decembrie, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Dristor 1, Magdalena Serban a impins o tanara spre liniile de metrou, iar dupa ce victima a cazut pe sine, in timp ce aceasta incerca sa se agate de marginea peronului, a lovit-o in zona capului cu piciorul. Urmare a acestor actiuni, tanara a fost lovita de trenul ce intra in statie si a decedat. Cu cateva ore inainte, femeia a incercat sa impinga o alta tanara spre linia de metrou in statia Costin Georgian, insa aceasta s-a opus si nu a patit nimic.

Citeste si: