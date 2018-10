"Sunt doua lucruri aici, unul mai grav decat altul. Prin modul in care este redactata aceasta lege, destule ONG-uri - care se ocupa cu varstnicii, cu copiii, cu persoanele cu dizabilitati - vor fi aproape in imposibilitatea de a functiona. Ba chiar vor fi desfiintate in termen de 30 de zile, pe loc practic, daca nu reusesc sa indice acesti beneficiari. Asta deja este criminal.

Asta a facut acum coalitia, cu domnul Dragnea, cu domnul Tariceanu in frunte, prin aceasta lege au conferit pentru prima data dupa al Doilea Razboi Mondial maghiarilor din Transilvania statutul de rasa superioara. Numai ONG-urile minoritatii maghiare beneficiaza de scutirea de a declara beneficiarii. E vorba de o lege financiara, de spalare a banilor, in care se practica aceasta discriminare pozitiva crunta: maghiarii nu se supun acestei legi, asa cum se supun fiintele inferioare: romanii. Este prima data cand se practica genul acesta de discriminare dupa zeci de ani”, a spus jurnalistul.

„Ca tot se plangeau unii UDMR-isti pe la UE ca sunt discriminati. Uite discrimnare aici, in favoarea ungurilor. Ei sunt deasupra legii. Minoritatile sunt deasupra legii, cine sunt sub lege sa fie striviti de ea - copiii, varstnicii, persoanele cu dizabilitati, romani. Asta a facut onor coalitia de la putere, in cap cu domnul Dragnea”, a mai spus jurnalistul.

„Oamenii astia nu inteleg. Dragnea e disperat sa nu piarda majoritatea in Camera Deputatilor, dar chiar poti sa faci asa ceva, chiar poti sa insulti in felul acesta romanii? Nu e prima data! Au mai facut-o, tot acest domn Dragnea, cand a insultat Ziua Nationala a Romaniei punand 15 martie 1848 pe acelasi plan cu 1 decembrie 1918. Are o inclinatie spre asa ceva. Sa intelegem cam ce suntem in viziunea domnului Dragnea pentru un vot in plus”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.