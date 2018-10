Studiul a fost desfasurat online in perioada 4-20 septembrie, pe un esantion de 1001 persoane adulte. Potrivit acestuia, un procent de 43% spun ca au parole diferite pentru fiecare serviciile online pe care le folosesc.

”Ce tip de parole folosesc? Cea mai mare parte aleg o combinatie intre numere si cuvinte (36%), iar un sfert (26%) adauga in acest mix al formarii unei parole si simbolurile”, se arata in comunicat, potrivit News.ro.

In general, romanii nu sunt prea preocupati de riscurile la adresa securitatii online, potrivit studiului. Astfel, mai mult de jumatate dintre cei care folosesc servicii online care necesita o parola au raspuns ca nu sunt ingrijorati (44% nu foarte, iar 11% deloc) de faptul ca oricare dintre conturile lor de servicii online ar putea fi atacat. In cealalta tabara se afla 41% dintre respondenti: 9% foarte ingrijorati, iar 32% destul ingrijorati, potrivit studiului.

”In ceea ce priveste autentificarea in doi pasi, 62% dintre romani spun ca folosesc aceasta metoda pentru cel putin unul dintre serviciile online pe care le utilizeaza. Motivele pentru care restul persoanelor (38%) nu utilizeaza aceasta metoda sunt diverse, plecand de la faptul ca nu s-au gandit la acest lucru (29%) sau nu au auzit de el (14%) si pana la lipsa nevoii (19% nu cred ca e necesara) sau a increderii (17% nu cred ca le face conturile mai securizate)”, se arata in comunicat.

Plecand de la acest rezultate, Google ofera utilizatorilor cateva sfaturi pentru o securitate mai buna a conturilor online. Primul sfat este legat de securizarea parolelor, acestea fiind prima linie de aparare contra infractorilor cibernetici.

Potrivit expertilor, este esentiala alegerea unor parole puternice, diferite pentru fiecare dintre conturi. Totodata, specialistii recomanda folosirea unei parole unice pentru fiecare dintre conturile importante, administrarea parolelor multiple cu ajutorul unui manager de parole precum Smart Lock din Google Chrome si Android, si configurarea optiunilor de recuperare a parolelor si actualizarea lor.