Motivul acestei solicitari are la baza anuntul facut de directorul TVR privind contestarea in justitie a recentului raport al Comisiei de etica si arbitraj din TVR, forul profesional intern care supravegheaza respectarea Statutului ziaristului. In documentul contestat, aceasta comisie a constatat, printre altele, „incompatibilitati si contradictii ingrijoratoare intre comportamentul, modul de gandire si actiune ale Presedintelui-Director General si Directorului TVR1, pe de-o parte, si exigentele legale, regulamentare si procedurale valabile in serviciul public de televiziune, pe de alta parte“, ca si angajarea, de catre doamna Gradea, a unui fost ofiter SRI, ca secretar al Comisiei de etica si arbitraj cu incalcarea regulamentelor privind selectarea personalului din subordinea Comisiei de etica si arbitraj.

"Astfel de actiuni sunt alarmante si ridica o problema reala in legatura cu atasamentul directorului interimar al SRTv nu doar fata de independenta jurnalistilor (aspect sesizat de Comisia de etica si arbitraj), ci si fata de legislatia in vigoare si mecanismele de control intern ale Televiziunii publice, menite sa asigure furnizarea profesionista si echidistanta a acestui serviciu", a precizat deputatul USR Iulian Bulai, potrivit unui comunicat.

Solicitarea de audiere a directorului SRTv Doina Gradea este a patra pe care deputatul USR Iulian Bulai o transmite presedintelui Comisiei pentru Cultura din Camera Deputatilor, al carei membru este. Precedentele trei solicitari au fost transmise tot in urma unor subiecte controversate si intens mediatizate, respectiv difuzarea interviului cu fugarul urmarit international Sebastian Ghita, stabilirea componentei delegatiei TVR la Eurovision sau scandalul legat de dezvaluirile jurnalistului Dragos Patraru.